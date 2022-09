La siempre polémica Doña Peta, madre del futbolista de la selección peruana Paolo Guerrero, reapareció ante cámaras para hablar de la academia que acaba de aperturar su hijo el ‘Coyote’ Rivera.

Doña Peta conversó para el programa En Boca de Todos y la mamá del ‘depredador’ se animó a responder algunas preguntas que le hicieron sobre la nueva relación de su hijo Paolo Guerrero con la bailarina brasileña Ana Paula Consorte.

La señora Petronila Gonzáles dijo que no buscaba meterse en las relaciones de su popular hijo afirmando que él ya es un adulto. “Ahh a mí no me pregunten nada, ya te he dicho que a mí no me pregunten, pregúntenle a ellos, son personas mayores, yo no estoy (para eso)”, expresó Doña Peta.

El delantero Paolo Guerrero compartió tierna fotografía al lado de su madre \'Doña Peta\'. (Foto: @paologuerrero)

En otro momento de la entrevista, el reportero contó que en las redes sociales, los usuarios preferían a Alondra García Miró que a Ana Paula Consorte. “No se preocupe, aquí la hinchada peruana parece que no la quieren, la quieren más a Alito”, dijo el reportero.

Doña Peta reveló también que ya no tiene comunicación con Alondra García Miró y al parecer este distanciamiento se habría desatado luego del término de su romance con Paolo Guerrero.

Fue ahí donde doña Peta dio una contundente respuesta tratando de deslindarse de ambas mujeres. “Ya no me pregunten nada, ya te he dicho que no me pregunten”, dijo sobre Ana Paula y sobre Alondra habló así: “No he hablado con ella. A nadie se le obliga a nada, ¿para qué vas a implorar que te llamen?”.

