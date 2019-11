La pregunta que no respondió Jonathan Maicelo en 'El valor de la verdad' (VIDEO)

El boxeador Jonathan Maicelo se sometió al polígrafo de 'El valor de la verdad' y respondió preguntas personales de su vida, como revelar que su padre le negó cuando lo conoció.

En la pregunta número cuatro planteada por el conductor de televisión Beto Ortiz, la acompañante de Maicelo presionó el botón rojo para evitar una respuesta.

"¿Odias a tu padre?", fue la pregunta que no respondió el deportista y empresario. "Sarita presionó el botón, así que te salvaste por la campana. Tenemos que usar la pregunta de repuesto. Es un poco pronto para tocar el botón", dijo Ortiz.

La pregunta de repuesto fue: "¿Te arruinó la juventud tener a tu hermano en la cárcel?". La respuesta de Jonathan Maicelo fue que no.

"Tener a mi hermano preso sí arruinó cierta parte de mi juventud, pero no definió quién soy, a eso iba, de esa forma lo transmito. Vivíamos en pobreza, miseria, problemas económicos fuertes. Al estar el preso, mi mamá tenía que trabajar tres o cuatro veces más para tener en la casa y tener para él. No había ni para el chicle, mi mamá tenía que caminar varias cuadras y eso me daba mucha pena", expresó el boxeador.