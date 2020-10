La cantante Judith Bustos, más conocida en el mundo de la farándula como ‘La Tigresa del Oriente’, contó que sufrió el embargo de sus cuentas debido a una deuda que tiene con la Municipalidad de La Victoria.

La artista peruana señaló que el monto embargado es de S/ 5 700, el cual fue producto de una colecta que realizaron diversos artistas para apoyarla tras su diagnóstico de COVID-19 y de un préstamo que pidió a APDAYC.

“Nunca me ha pasado este caso y yo vivo en este distrito más de 40 años. Supuestamente dicen que yo tengo una deuda del 2012, pero no sé de qué es la deuda. Realmente no sé si he visto la notificación”, manifestó la ‘Tigresa del Oriente’ a un medio local.

Asimismo, la ‘Tigresa del Oriente’ contó que se percató del hecho cuando acudió al banco a cobrar este monto que necesita para vivir en medio de la pandemia del COVID-19 y le negaron el acceso.

“Yo no estoy negándome a pagar, pero me fracciona. Quién va a tener 2.000 o 3.000 soles para pagar de un porrazo. Por eso yo estoy haciendo pública (la denuncia) para que sepan cómo es el concejo de mi distrito, son abusivos con una persona que no se lo merece”, agregó la cantante peruana.

Hace unas semanas ‘La Tigresa del Oriente’ pidió a George Forsyth, en ese entonces alcalde de La Victoria, que la ayude a resolver el tema de la deuda con un fraccionamiento de esta y que puedan devolverle el dinero retenido.

Cabe mencionar que un embargo es la medida cautelar dictada en sus diferentes modalidades para asegurar el pago de la deuda. Algunas de las medidas de embargo son las retenciones de cuentas bancarias, indica en su página web la municipalidad de Chorrillos.

