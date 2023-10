La Uchulú generó una gran atención en desde el inicio de La Casa de Magaly, debido a la discriminación que enfrentó por parte de algunos participantes. Sin embargo, a medida que avanzaba el programa, la popular influencer conquistó el corazón de los televidentes y se convirtió en la favorita de la competencia, hasta ser la ganadora del reality de convivencia.

“El ganador más votado en las redes de nuestro canal fue La Uchulú. Es un paquete doble para que te vayas a Cancún con todo incluido. Patricio fue el segundo más votado de ‘La casa de Magaly’, pero para el segundo lugar no había premio” , expresó Magaly Medina.

La Uchulú sufrió de discriminación por parte de Carlos Cacho y Chibolín

Al inicio del reality de Magaly, La Uchulú sufrió de discriminación por parte de Carlos Cacho y Chibolín. Ambos personajes le increparon por el nombre que tiene puesto en su DNI y con el nombre que se identifica.

En una oportunidad, la también actriz cómica pidió respeto y que se le llame por el nombre que ella eligió.

“Mi nombre es Edsa. Yo le he tratado con respeto desde que ha llegado, he sido muy amable, pero a veces ha hecho algunas bromas que a mí no me ha parecido, pero lo tomo de manera deportiva porque estamos en un reality” , dijo la Uchulú a Chibolín.

