En un escenario inédito, cumpliendo todos los los protocolos biosanitarios, Laly Goyzueta enfrenta uno de los retos más importantes de su carrera. Encarnar a la intensa y a veces explosiva Lorena, en “La otra orilla”, la ubica en un especial contexto en el que la ficción guarda estrecha relación con la realidad. Un desafío a la altura de su experiencia y oficio.

¿Se puede separar a Lorena de Laly, ambas viviendo tiempos de pandemia?

La verdad, primero construí al personaje de Lorena, y para hacerlo, me fije en las personas que conozco. Te soy sincera, al inicio de la cuarentena yo no era tan maniática, pero con el paso de los días y al ver que gente que conozco fallecía por el virus, me empecé a volver más precavida en todo, entonces como que por ahí también la encontré. Lorena es así, todo lo baña en alcohol, es maniática. Lo que rescato de ella es que si bien no podemos vivir eternamente asustados, sí creo que uno debe mantener los protocolos, debe esforzarse para mantener la higiene, y que esos hábitos se queden entre nosotros.

En plena pandemia, cuándo te llamaron para el papel, ¿lo pensaste mucho antes de aceptar?

Dije sí rápido, porque a ver, te digo con sinceridad, yo no pensaba trabajar este año. Soy actriz y también daba clases en un gimnasio y estas dos actividades no se pueden desarrollar, al menos este año. Que me den la oportunidad de hacer esta telenovela lo sentí como un milagro. Te juro por Dios, en ese momento dije: qué afortunada soy. Estoy tan agradecida con Michelle y con la producción en general, porque de verdad nos cuidan muchísimo, me siento segura en todo momento.

Definitivamente Lorena será un personaje que recordarás siempre...

Así es y por varias cosas. Primero, porque en esta pandemia que no tiene antecedentes, es una responsabilidad contar esta historia y llegar a los televidentes. Pero además, será una experiencia que recordaremos porque el trabajo de grabación nos exige cuidarnos para cuidar a los demás, en este caso a mis compañeros y a mi equipo de producción. Actoralmente también es todo un reto porque somos muy pocos en el elenco y la carga dramática en las escenas siempre recae en dos personas.

Hay que esforzarse el doble en las grabaciones de “La otra orilla”..

Para mí es un reto como actriz tratar de mantener el interés de la audiencia estando prácticamente sola, pero tengo la suerte de contar con unos maravillosos directores, una linda historia y compañeros de lujo. Yo trabajo casi todas mis escenas con Alicia Mercado que es mi hija en la ficción y con Gonzalo Molina, qué te puedo decir, ambos talentosísimos.

Crees que al término de esta pandemia que ha inspirado la telenovela , ¿vamos a ser mejores?

Me encantaría. Creo que al inicio de la cuarentena, cuando todo el mundo salía a aplaudir y realmente valorábamos a los policías que nos cuidaban y a los doctores que se exponían al contagio, creo que había una actitud más solidaria que se ha ido perdiendo. Espero que ahora al ver reflejados estos seres en la pantalla, la gente vuelva a eso, ojala sea así. Esperemos que La otra orilla nos permita fijarnos un poquito más en quienes están en la primera línea de batalla frente a la enfermedad.

Perfil de Laly Goyzueta

Luego de estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima incursiona como modelo en programas concurso. Años después debuta en la actuación participando en muchas series y telenovelas.