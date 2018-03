Mia Khalifa revela detalles de su inicio en películas para adultos (FOTOS y VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

El exciclista estadounidense Lance Armstrong entrevistó a la exactriz de cine para adultos libanesa Mia Khalifa en el podcast que conduce llamado 'The Forward'.

Apelando a la sinceridad, Mia Khalifa contó a Lance Armstrong que recibió amenazas de muerte del Estado Islámico de Iraq y Siyria (ISIS) y abandonó rápidamente la industria del cine para adultos, pero que ha tenido inconvenientes para perder su imagen de estrella de ese rubro.

"Mirando hacia atrás, no sé en qué estaba pensando ... tenía 21 años y era tonto", manifestó Mia Khalifa a Lance Armstrong sobre la decisión de hacer cine para adultos sin importar el qué dirá de la gente .

"Tan pronto como empecé a ganar popularidad, fue cuando me di cuenta de sacar el máximo provecho de esto", agregó Mia Khalifa. "Solo quería soltarme y rebelarme un poco. No me validó. Nada como eso lo hace. Eso no es lo que deberías hacer para tratar de desarrollar tu autoestima".

Mia Khalifa dijo que decidió hacer cine para adultos después de reflexionar sobre la decisión durante aproximadamente dos semanas.

"No lo estaba haciendo por dinero", insistió Mia Khalifa a Lance Armstrong, diciendo que su culpa era más que nada su autoconfianza .

Por último, Mia Khalifa indicó que cambiar su imagen no será tarea fácil.

"Si pones mi nombre en una computadora y lo buscas en Google y abres 10 artículos... cada uno de esos artículos comienza deshonrando", puntualizó.

El dato

Actualmente, Mia Khalifa, de 25 años de edad, se dedica a ser comentarista deportiva por su afición al basquetbol y fútbol americano.

