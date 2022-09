Uno de los momentos más emotivos en los Premios Billboard 2022 lo protagonizó el puertorriqueño Nicky Jam, quien se emocionó hasta las lagrimas al recibir de las manos de su padre, José Rivera, el Premio Billboard Salón de la Fama.

Natti Natasha, conductora del evento, fue la encargada de presentar al papá del artista “Tengo el honor de hacer parte de este reconocimiento a una figura muy importante en la vida de Nicky. Hay que darle la bienvenida a su padre, don José Rivera”, mencionó el cantante previo al ingreso del señor.

“Buenas noches. Para mí es un honor compartir este momento con ustedes. Esta noche estoy emocionado… A mí querido hijo, Nicky Jam”, comentó el papá del cantante frente a todos los presentes.

Mientras José Rivera se pronunciaba, las cámaras captaron al intérprete de “Travesuras”, quien no podía contener las lágrimas por la presencia de su padre.

Tras ello, ambos se unieron en un abrazo sincero y derramaron algunas lágrimas. Con la voz entrecortada, el cantante de 41 años, dedicó unas palabras a su padre y a toda las personas que lo han acompañado en su trayectoria musical.

“¡Wow! no me esperaba esto, pensé que otro artista me iba a entregar este premio, pero no esperaba que fuera mi padre. Papito te ves espectacular, te ves hermoso. Yo sé que el tiempo esta contado, pero quiero dar la gracias a todos. Quiero darle las gracias a Billboard, por traer a mi papá aquí conmigo, que tanto trabajo que hacemos muchas veces no podemos compartir con la familia”, explicó Nicky Jam durante la entrega del Premio Salón de la Fama.

