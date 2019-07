Laura Bozzo es la próxima invitada en 'El Valor de la Verdad' (VIDEO Y FOTOS)

Síguenos en Facebook

Desde México. La conductora de televisión Laura Bozzo llegó a Perú y para sorpresa de todos estará presente en el programa 'El Valor de la Verdad' este sábado 13 de julio, donde contará y hablará de todo.

Fue el conductor Beto Ortiz quien a través de su cuenta de Instagram compartió la noticia acompañada de la foto de él junto a Laura Bozzo.

"Aquí cambiando los parámetros de belleza con Laura Bozzo que estará este sábado a las 10 en el sillón rojo por tercera vez y promete no dejar títere con cabeza", posteó Beto Ortiz.

Como se recuerda, días atrás la polémica conductora anunció su regreso a Lima para dar un entrevista exclusiva sobre Susana Castañeda, quien la condenó por asociación.

"Hoy estaré en Lima y me quedaré unos días, daré una entrevista exclusiva para demostrar quien es Susana Castañeda, la misma que me condenó por asociación y la suprema me absolvió hasta hoy sufro las consecuencias, la misma mafia que gobierna el Perú", tuiteó el pasado domingo.

La pólemica conductora vivió un romance de varios años con su expareja Cristian Zuárez, quien terminó engañando a Bozzo.

"Me han traicionado parejas, me ha traicionado gente con la que he trabajado, me han traicionado amigos. Por eso ahora vivo sola. Me falta un perro que es más leal que el hombre. Prefiero un perro antes que tener un hombre en mi cama”, fueron las declaraciones que dio en su momento respecto al fin de su relación.