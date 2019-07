Laura Bozzo: estas son las preguntas que responderá en 'El Valor de la Verdad' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Laura Bozzo se sentará en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' por tercera vez este sábado y como adelanto el conductor de televisión Beto Ortiz reveló algunas preguntas que respondió la figura de Televisa.

En su cuenta de Instagram, el periodista que una de las interrogantes fue si Cristian Zuárez, expareja de Laura, la agredió físicamente en alguna oportunidad.

"¿Te agredió Cristian físicamente alguna vez?", dice Beto. Luego se escucha que Laura señala "Empezamos a discutir, empecé a gritarle 'oye por qué has estado mirando', y me empuja y me da la punta acá".

Otra de las preguntas es "¿Te mandó Cristian un Whatsapp pidiéndote un millón de dólares por su silencio?". Laura comenta "Lo que él hizo conmigo fue de una crueldad sin nombre porque me afectó mucho psicológicamente".

"¿Tenía Cristian buen desempeño en la intimidad?" es la tercera interrogante. A lo que ella respondió "Mira la pregunta que me haces" y sus amistades la salvaron apretando el botón rojo. Al parecer Laura Bozzo fue salvada de hablar sobre este tema.

Además hoy se reveló una cuarta pregunta. "¿Te vengaste de la infidelidad de Cristian estando con otro hombre?", muestra el video.