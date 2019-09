Laura Bozzo da marcha atrás en postular a la presidencia: "Hay mucha corrupción y la política es sucia"

Síguenos en Facebook

La conductora de televisión Laura Bozzo anunció a través de su cuenta de Twitter que ha rechazado la propuesta que le realizó un partido político para que postule a las próximas elecciones presidenciales.

"Al ver la corrupción que existe en el Peru y luego de la experiencia de tres años de arresto injusto y un juicio fabricado en mi contra, he decidido por el momento no aceptar la invitación para la candidatura, sobre este tema daré una entrevista muy pronto", escribió en la mencionada red social.

Al ver la corrupción que existe en el Peru y luego de la experiencia de tres años de arresto injusto y un juicio fabricado en mi contra, he decidido por el momento no aceptar la invitación para la candidatura, sobre este tema daré una entrevista muy pronto https://t.co/XcNPKk0xu0 — Laura Bozzo (@laurabozzo) September 2, 2019

¿Por qué retrocedió en su decisión?

Laura Bozzo reveló que conversó con sus hijas sobre la posibilidad de aspirar la presidencia de la República y que fruto del diálogo decidió que mejor era no aceptar la invitación del partido político, que negó que haya sido Fuerza Popular.

Hoy conversé con mis hijas sobre el tema de la candidatura a la presidencia y he decidido no aceptar porque hay mucha corrupción y la política es sucia. Yo no quiero ver a mis hijas que vuelvan a sufrir por estar en política. Ya he pasado por una experiencia horrible cuando estuve tres años de arresto injusto, manifestó a Perú 21.

Bozzo aseguró que ayudará al Perú "de otra manera" y que por el momento no se siente preparada para la política.

En este momento no me siento preparada para estar en política, yo puedo ayudar a mi Perú de otra manera. Muchas veces estar en política es ser hipócrita y yo no soy así. Así me pelearía con todos, indicó.