Para Laura León, popular actriz y cantante mexicana, reinventarse es una palabra básica en su vocabulario. A sus más de 40 años de carrera, no le pone mala cara a los retos y menos a seguir explorando nuevos ritmos, si hablamos de su faceta musical. Ante la falta de telenovelas, un género en el que se mueve como pez en el agua, ella ingresa a las plataformas en streaming con un papel en “El juego de las llaves”, popular serie de Amazon Prime. “Encarno a la mamá de una de las chicas en una popular serie que tiene escenas fuertes, pero muy cuidadas. Me siento muy satisfecha por la oportunidad de haber trabajado con una gran empresa en un momento tan difícil como la pandemia. El trabajo se agradece y aquí estamos con salud gracias a Dios y esperando que todo esto pase”, dijo la popular “Tesorito”.

Ante tu ausencia de las telenovelas tuviste que explorar en otras plataformas...

Lo que sucede es que Televisa cerró gran parte de sus foros porque la gente se empezó a contagiar muy fuerte y los proyectos que nosotros teníamos se tuvieron que cancelar. Pero yo siempre creo que los tiempos de Dios son perfectos y cuando deba regresar será en el momento que él lo disponga.

¿No consideras que esos melodramas en los que participabas han sucumbido hoy antes historias más crudas?

Ante todo, yo considero que el público es el juez definitivo y quien decide que historia ver. Eso sí, creo que ahora hay unas telenovelas que tienen temáticas muy fuertes, agresivas, no se apela an esos elementos que nosotros sí tomábamos en cuenta, como el romanticismo y el melodrama.

¿Y cómo es ahora?

Hoy se apela mucho al sexo, la violencia, antes eso se cuidaba mucho en las telenovelas. Pero como vuelvo a repetir, finalmente es el televidente quien marca la pauta y los guionistas deben adecuarse a estos nuevos tiempos.

Hablando de vigencia, tienes mucha empatía con los jóvenes que aprovechas para tus proyectos musicales.

Y agradezco mucho ese cariño, este se debe a que yo estuve con sus padres en sus casas. Ingresar con mis telenovelas a los hogares permanece en la mente de los chicos, pues me vierón éxito tras exito, y yo creo que eso no se olvida nunca. Canciones como ‘Dos mujeres, un camino’ y ‘El premio mayor’ considero que eso se les quedó para toda la vida.

Hiciste tu propia versión de ‘Tusa’ de Karol G. ¿Te animarías a incursionar en la música urbana?

Claro que sí, yo estoy abierta a explorar nuevos ritmos. Me siento muy feliz y agradecida con Dios y con la vida por todo lo que me ha ofrecido, no soy de las personas que me quedo encerrada en la casa por nada del mundo, Yo salgo, veo, voy con la juventud, me encanta mi carrera, sigo cantando, sigo con mis presentaciones y mientras Dios me de vida y salud voy a estar presente siempre.

Viviste en el Perú un año grabando un talk show..

Fue una etapa maravillosa la que pasé entre ustedes, haber vivido en el Perú fue una experiencia que quedó en mi corazón.

A propósito del corazón ¿Cómo vas de amores?

Estoy tranquila, pero tengo un novio al que veo de vez en cuando y se hace el sonámbulo. Pero cada uno en su casa, como debe ser.

¿Esa es la fórmula de la felicidad?

Al menos a mí me va bien, yo considero que sí. Ya llevamos un buen tiempo y nos llevamos de maravilla.