Laura Spoya sobre Vanessa Terkes: "Creo que lo está haciendo por molestar nada más"

Laura Spoya reapareció en el programa 'Mujeres al mando' y se pronunció sobre la denuncia que ha hecho Vanessa Terkes contra su aún esposo George Forsyth por violencia familiar. La ex 'Miss Perú' criticó a la actriz peruana por involucrar en su demanda a las exparejas del alcalde de La Victoria.

“Vanessa está dando manotazos de ahogado porque en realidad no tiene de dónde agarrarse y está metiendo a personas que no tienen nada que ver. Me pareció un circo realmente (el matrimonio de Vanessa y George), no creo que él haya estado tan enamorado para casarse así como lo hicieron, pero ella se prestó para eso también, sabía en lo que se estaba metiendo, no la engañaron, no le dijeron nada que no supiera”, manifestó la modelo peruana.

Asimismo, Laura Spoya cree que Vanessa Terkes solo hace su denuncia "por molestar" y señaló que ella misma debería solventar sus gastos.

"Yo estoy acostumbrada a trabajar de siempre y mi mamá también. Realmente no me parece correcto porque ella tiene brazos y piernas e inteligencia y talento para trabajar. Además, ellos no tienen hijos de por medio y yo no veo por qué él debe seguir manteniéndola (...) Creo que lo está haciendo por molestar nada más", sentenció Spoya.