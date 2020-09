El cantante Leonardo Delgado, más conocido como ‘El león’, fue grabado en varias ocasiones, según ‘Magaly TV: La Firme’, en reuniones sociales en pleno estado de emergencia, pese a que está prohibido, y al ser entrevistado dijo que iba a cumplir sus compromisos porque no puede devolver el dinero que le adelantaron por el show.

“Voy a cantar hasta devolver los compromisos que tengo porque no puedo devolver el adelanto, eso es lo que estoy diciendo. Ya no es mi responsabilidad si la gente quiere hacer fiestas, cada uno es libre de hacer lo que quiere . Hasta ahora las fiestas a donde he ido, ha pasado nada”, expresó en el programa conducido por Magaly Medina.

El líder de ‘El león y su tripulación’ también dijo que bajó su estilo de vida, pero que no puede hacerlo más, por lo que decidió trabajar cantando en reuniones o fiestas llamadas ‘privaditos’.

“Mi trabajo era cantar y ahora no puedo por la cuestión de la pandemia. Él es un héroe nacional (el actor Miguel Vergara que vende alcohol para conseguir dinero) y ¿se ve bonito que tenga que estar vendiendo alcohol? Ese actor debería recibir apoyo del Estado. Estoy acostumbrado a un estilo de vida. Lo he bajado y suficiente, ya no puedo más”, manifestó.

Delgado también dejó en claro que ahora no acepta ningún contrato, pero que acude a cantar en reuniones para cumplir los compromisos.

“Ya no estoy aceptando ningún tipo de contratos, lo que sucede es que son contratos que ya estaban pactados. La única forma de cancelarlos es devolviendo los adelantos”, indicó.

