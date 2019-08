Leonard León comentó que Karla Tarazona enseñó a sus hijos a decirle ‘papá’ a Christian Domínguez

Síguenos en Facebook

Hace algunos días, mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, Leonard León arremetió contra su expareja y madre de su hijo Karla Tarazona.

“Estoy cansado que ante cualquier tema mediático que afecte a mi persona tenga que siempre salir a declarar sabiendo aun que tiene un proceso pendiente por difamación agravada del cual no pienso desistir y llegar hasta su culminación”, dijo.

Luego, en una entrevista con Trome, el cantante dejó entrever que Karla Tarazona les enseñó a sus hijos a decirle ‘papá’ a Christian Domínguez cuando ella mantenía una relación sentimental.

“Si en ‘El valor de la verdad’ dije que no me incomodaba que lo llamen ‘papá’ a él (Christian), me faltó recalcar un punto muy importante, y es que a un niño no le nace o no aprende a decir papá a alguien si es que otra persona no le enseña”, precisó el cantante.

Luego continuó con: “Según los libros de psicología infantil, el niño aprende a decir ‘papá’ o ‘mamá’ por imitación. Entonces, alguien debió haberles enseñado a mis dos hijos a decirle papá a él”.

ARREMETE CONTRA ‘LA BORLINI’

Leonard León también comentó sobre las críticas de Laura Borlini, quien asegura que el cantante es un ‘mal padre’ y que necesita ayuda psicológica.

“Parece que la señora tiene una venda en los ojos y no se quiere dar cuenta de las cosas, o qué tipo de conductora será que no lee o no se informa bien y solo hace caso a una parte, solo da información parcializada”, comentó el cantante.