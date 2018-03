Leonard León reveló las 'advertencias' que Karla Tarazona le envió por WhatsApp (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

El cantante Leonard León mostró en televisión nacional los mensajes vía WhatsApp que le ha mandado su ex pareja, Karla Tarazona. En dichos mensajes de texto, la conductora de televisión le advierte que no quiere a Olenka Cuba - actual enamorada de León - cerca de su hijos.

"Te lo diré por última vez, no la quiero cerca de mis hijos, si no hago público quién es, qué crees que nunca me iba a enterar. No quiero que mis hijos se rodeen de ese tipo de personas", se lee en los mensajes que el líder del Grupo América mostró a Reporte Semanal.

Olenka Cuba y Leonard León confesaron que mantienen una relación amorosa desde hace 23 meses.

"No me interesa lo que hago con su vida privada, pero sí me interesa saber quién rodea a mis hijos", señaló Tarazona, quien aseguró no saber quién es la nueva pareja del padre de sus dos primeros hijos. "Sí, considero que la primera persona que tendría que hablar conmigo sobre esta situación (sería él) porque primero está la integridad de mis hijos", refirió.

Cabe indicar que Olenka Cuba tuvo una relación de amistad con el narcotraficante Gerald Oropeza, alias 'Tony Montana'. Ella fue una de las sobrevivientes del atentado al Porsche, en abril del 2015.