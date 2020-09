Leonard León se presentó en Mujeres al Mando, de Latina, donde reveló que fue víctima de amenazas de muerte, al igual que su hija de tan solo un año de edad. El motivo habría sido el retorno del cantante a Perú durante los primeros días de pandemia por COVID-19.

Cabe mencionar que el cantante explicó cómo surge la polémica foto que se viralizó en redes sociales donde se le ve caminando por la calle a pesar que haya dado positivo para coronavirus.

“Cuando yo salgo del aeropuerto después que me hice la prueba molecular tuve que coger un taxi. El mismo doctor nos dijo que cogamos un taxi y vayamos a nuestra casa para hacer el aislamiento. Yo jamás iba llegar a mi casa porque no sabía si tenía o no la enfermedad”, dijo el cantante a Mujeres al Mando.

Luego continuó con: “mi hija, que ya tiene un año cinco meses, la amenazaron de muerte, que ‘la vamos a matar a tu hija por este virus que tú has traído, que no eres empático con nosotros, para qué vienes acá al país a contagiar a toda la población. Eres un egoísta, un irresponsable’”.

EL ÚNICO ERROR FUE VENIR A PAÍS

Leonard afirma que siguió al pie de la letra las recomendaciones de los médicos y que no cometió ningún en error a la hora de su recuperación.

“Yo pienso que no cometí ningún error, creo que el único error fue venir a mi país”, concluyó.

