Leonard León: Olenka Cuba se pronuncia y niega agresión por parte del cantante (FOTO)

Síguenos en Facebook

Tras la difusión de un video donde se observa a Leonard León discutiendo con su pareja embarazada en plena vía pública, Olenka Cuba se pronunció sobre el incidente y negó que haya habido alguna agresión.

"Yo voy a hablar no para defenderlo a él, el que se tiene que defender es él. Yo pongo las cosas claras, en ningún momento ha habido agresión, sí ha habido -como cualquier pareja- que pueda tener una discusión, pero él no ha venido a pegarme ni a agredirme", sostuvo la joven en un enlace telefónico con el programa de Tilsa Lozano.

"Hemos tenido forcejeos pero no en la magnitud fuerte como lo están tratado de dejar, él quería que yo cruzara la pista y por eso me agarraba. Nosotros casi nunca peleamos, él siempre me pide para conversar", agregó la pareja del cantante.

Sin embargo, Olenka Cuba aceptó que no es la primera vez que tienen ese tipo de forcejeos y que incluso ambos se han gritado en la calle.

"Tanto el hombre como la mujer tienen derechos, pero tampoco voy a hablar cosas que no son. Yo se lo he dicho a él, defiéndete tú, yo no pienso defenderlo", sostuvo Olenka.