La extraña petición de Leonardo DiCaprio durante el rodaje de la última película de Tarantino

Tras el estreno de la película 'Había una vez en Hollywood' del director Quentin Tarantino, el medio Hollywood Reporter reveló una de las peticiones que tuvo Leonardo DiCaprio para el rodaje de este film.

El actor pidió no tener contacto visual durante el rodaje. "Fuera de cámara, DiCaprio ha mantenido un aire de misterio cuidadosamente diseñado", dice el informe.

Además varios de los trabajadores recibieron indicaciones de tener contacto visual con él. "Algunos miembros de la tripulación de Once Upon a Time recibieron instrucciones de evitar hacer contacto visual con él, de acuerdo con una fuente establecida", contó el artículo.

El portal también señala la actitud poco social que tuvo DiCaprio en algunos eventos relacionados a los estrenos de las películas donde actúa.

"En el Festival de Cine de Cannes en mayo, llevó a sus padres al estreno de Once Upon a Time, pero se saltó otros eventos en Croisette a pesar de que su equipo de seguridad participó en una fiesta en Nikki Beach para promover el documental ambiental And We Go Green , que produjo con su amigo Fisher Stevens, quien dice que están en conversaciones con John Kerry sobre la producción de una serie de ideas ecológicas sobre las amenazas a los océanos del mundo", dice Hollywood Reporter.