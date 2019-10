Lesly Castillo revela por primera vez la identidad de su futuro esposo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Leslie Castillo vive actualmente en Arequipa junto a su pareja y su hija en una lujosa casa de más de mil metros. La modelo dejó que las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' ingresaran a su hogar y mostraran sus costosas pertenencias.

Según fotografías mostradas por ella misma, su futuro esposo es un empresario arequipeño que le cumple todos sus caprichos pues tanto ella como su bebé tienen un guardaropa de prendas costosas y de reconocidas marcas. Así como joyas, lentes y otro tipo de accesorios.

Hace poco Leslie Castillo mostró en su cuenta de Instagram que viajó a Nueva York para conseguir el vestido que usará en su boda, este le costó 6 mil dólares.

“Estoy muy enamorada, me cambiaron la vida, él y mi hija. Estoy muy feliz, tengo una nueva familia que nunca me juzgaron, con los que me llevo muy bien”, dijo muy feliz Leslie Castillo a un reportero.

En las imágenes mostró fotos donde sale con su pareja y su hija en la mansión y en una celebración de bautizo.