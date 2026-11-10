Lisa María, a secas, sin el apellido que lleva con orgullo, pero que a veces pesa. Con sus dos nombres potentes y retadores se lanza a la escena musical la hija del gran Gustavo Cerati, quien presentará en Lima los temas de su álbum debut este viernes 13 en el bar Vichama. La artista comparte con Correo los detalles de su personal proceso creativo y del mundo audiovisual del que procede.

“En el mundo del arte tuve una formación más visual porque estudié cine y siempre me fascinaron los videoclips. Aunque no soy virtuosa en ningún instrumento —solo he tomado clases básicas de guitarra y piano suficientes para componer—, mi proceso creativo siempre nace de un imaginario visual. Me considero más visual que otra cosa y utilizo la música para lograr cierto clima y estado emocional”, dice la hija del líder de “Soda Stereo” y Cecilia Amenábar.

¿Cuánto tiempo duró todo el proceso de creación de tu primer álbum?

Hoy tengo 30 años y hay canciones que compuse a los 18, guardándolas hasta que llegara el momento adecuado de dar a luz. El disco refleja distintas etapas y explora ampliamente los vínculos que experimenté durante mis veinte: sentimentales, familiares y conmigo misma. Mi gran reto fue darle una línea conceptual a temas creados en épocas tan distintas —como una canción hecha un mes antes del lanzamiento y otra de hace doce años—, pero el aspecto visual me ayudó a consolidar ese concepto.

¿En la creación cómo hermanas lo visual con la música?

En el fondo todo es una narrativa: se trata de contar una historia a través de los sentidos y las emociones. Por eso, no diferencio tanto entre las distintas ramas del arte, sino en lo que te hacen sentir. Para mí el universo de la composición fue un desafío, ya que no me sentía como alguien que estuviera componiendo constantemente, sino más bien filmando.

Realmente tu proceso creativo y apuesta es muy personal.

Empecé a usar mis herramientas como un controlador para simular instrumentos, manteniendo un enfoque simple. De hecho, casi todos los temas de mi disco los construí usando dos acordes. Esa simpleza representó un desafío, pero descubrí que es lo que verdaderamente me gusta: lo simple y entendible, donde me permito volar sin darle demasiadas vueltas.

"Estuve en Lima por primera vez por el espectáculo "Ecos" de Soda Stereo. Quedé fascinada con la calidez de la gente, sentí un amor muy grande hacia mi papá; en el fondo me siento un poco un canal que recibe ese afecto y fue algo muy hermoso", dice Lisa María.

¿Cómo te manejas en esta cada vez más cambiante industria musical?

Estoy con un sello llamado Hora Cero, pero mantengo un enfoque muy independiente. Sé que la música está inmersa en una industria comercial con muchos intereses de negocio, pero preferí empezar de forma tranquila. Aunque estoy muy agradecida por mi padre y los contactos que tengo, no quería subirme a un camión enorme cuando apenas estaba poniendo primera. Me siento cómoda siendo independiente y viendo hasta dónde podemos llegar.

Los hijos de artistas muchas veces tienen que esforzarse el triple por las expectativas, ¿lo sientes?

El concepto de “hija de” tiene beneficios respecto al entorno en el que crecí y las personas dispuestas a ayudarme, por lo que estoy sumamente agradecida.

Pero no se puede negar la presión de la valla alta y las comparaciones inevitables.

En el arte es imposible replicar lo mismo aunque compartas los genes, porque cada persona tiene una vida distinta y lo que comunicas nace de tu propia vivencia personal.

¿Acostumbras leer críticas o lo que se escribe sobre ti en diarios o redes sociales?

Dejé Twitter (X) y reduje mucho lo que leo porque hay cosas que terminan haciendo mal y que no constituyen una crítica constructiva, sino puro odio. Tampoco me sirve que me digan que soy lo mejor que hay, pero me limito a revisar mi propio Instagram, donde tengo un espacio seguro y contacto directo para valorar el cariño de la gente. Trato de no leer portales porque soy sensible; el odio en redes está muy facilitado e impulsado de forma viral.

Estuviste de visita en Perú este año por primera vez, ¿cómo viviste esa experiencia?

Fue mi primera vez en Perú y fui por el espectáculo “Ecos” de Soda Stereo. Quedé fascinada con la calidez de la gente, la comida riquísima y considero que es un punto muy especial del planeta. Sentí un amor muy grande hacia mi papá; en el fondo me siento un poco un canal que recibe ese afecto y fue algo muy hermoso. Me impresionó y conmovió muchísimo ver en el público a tantos adolescentes y gente joven, además de los fieles seguidores de Soda. Toda esa experiencia me dejó con muchas ganas de regresar a Perú a presentar mi propio disco.