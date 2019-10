Lizbeth Rodríguez: “A todos nos han sido infieles alguna vez en la vida”

Síguenos en Facebook

Para participar,ambas partes de la relación tienen que aceptar. Lizbeth Rodríguez ha recibido mensajes de esposos, hijos,novios o parejas,que la contactan por sospechas de engaño en sus relaciones. Las situaciones parecen increíbles, pero son tan reales como la frase "Exponiendo Infieles", nombre del programa del canal de YouTube Badabun que es uno de los más vistos de Latinoamérica.

¿En qué consistirá tu participación en el Entel Media Fest?¿Se darán un tiempo para investigar casos en Lima?

Lo estamos manejando como una sorpresa. Estamos muy emocionados por todo y queremos conocer a todos nuestros fanáticos en Perú. Nuestra idea es poder compartir, tomarnos fotos, abrazarlos. Sobre los casos en Lima, estoy viendo eso. Me preocupa responder esa pregunta, porque entonces eso significaría que todo el mundo va a borrar las cosas de su teléfono (risas).

¿Cómo descubriste las diferentes formas de destapar a los infieles?

No te voy a decir que nunca le he revisado el teléfono a mi pareja, porque así descubrí que me era infiel. Es una cuestión de experiencias, ciertos trucos. Lo que ven en el programa pueden ser 10 minutos por pareja, pero a veces estamos hasta una hora. Es mi actitud de no darme por vencida.

En las parejas que investigan existe más infidelidad que fidelidad. ¿Qué significa esto para ti?

Creo que es parte de la naturaleza humana (la infidelidad). Lo he pensado y descubierto en la práctica, que a lo mejor no todos serán infieles toda la vida, o quizá alguien se volvió así porque le hicieron lo mismo. Es una cuestión de decisión y convicción; la edad depende mucho. Todo depende del diálogo, así puedes evitar este tipo de circunstancias. A lo mejor, cuando inicias una relación con alguien, esa persona no te dice que no quiere una relación seria y que está saliendo con varias personas.

Matrimonios rotos o relaciones largas que llegan a su fin. ¿Cómo manejas esta carga emocional?

Uno como ser humano tiene cambios emocionales. Me ha pasado que me he enojado mucho con alguien que es infiel porque siento que me lo hacen a mí. Exijo explicaciones, como abogada defensora. Hubo ocasiones en las que me sentí muy culpable porque la persona fiel me reclama y me odia por la situación. Cargar con ese peso emocional me afecta. Es un proceso. Tengo mucha comunicación con mis fanáticos y, luego de exponer sus casos, me escriben para agradecerme por liberarlos. Sé que el momento es difícil, pero es para algo bueno, porque te permitirá encontrar a alguien que en verdad vale la pena.

Badabun tiene otro tipo de formatos divertidos en su canal. ¿Por qué crees que "Exponiendo Infieles" tomó la delantera?

Fue tomar un riesgo por el contenido que estaba haciendo. Cuando entré a Badabun, el contenido de esta secuencia era de 10 minutos. Se rompió ese esquema porque es un espacio que mucha gente sigue. A todos nos han sido infieles alguna vez, quien diga lo contrario es quien no se pone a investigar. Todos tenemos un celular hoy en día, es nuestro propio mundo ahí dentro. Es un momento caótico, pero cuando lo ves en pantalla, puede ser hasta muy divertido.

Perfil

Lizbeth Rodríguez, youtuber

Conocida como "La Chica Badabun", es la conductora del programa "Exponiendo Infieles". A sus 24 años, es una de las principales figuras de la plataforma multimedia en Latinoamérica.