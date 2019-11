"No le pararon bola porque no hace salsa perucha ni covers": Mónica Cabrejos sobre Tony Succar (VIDEO)

La conductora de televisión y radial Mónica Cabrejos se refirió, en su espacio radial en Capital, sobre la reciente premiación al músico peruano Tony Succar en la noche de los Latin Grammy 2019 y afirmó que los peruanos no le tomaron atención porque "no hace salsa 'perucha', ni 'covers'".

“Lo de Tony Succar es una revelación porque es un peruano radicado en Miami. Este año ha hecho una gira de medios. Tony Succar es el único latino que está autorizado para hacer el homenaje a Michael Jackson en salsa, pero acá no le hemos parado bola, la verdad. Acá los peruanos no le hemos parado bola a Tony Succar porque como no hace salsa perucha, no hace covers", expresó en el mencionado medio.

"Lo hemos recibido y ‘ya sí, qué bonita tu música’ y Tony está triunfando en el mercado internacional, dos Grammy latinos, primea vez nominado. No es cosa fácil ser nominado, no es cosa fácil que te den un Grammy”, agregó.

Asimismo, Mónica Cabrejos resaltó que nadie es profeta en su tierra y que antes de ganar el Grammy "casi ningún" medio de señal abierta le quiso dar cobertura.

“Nadie es profeta en su tierra. Ahora recién que ganó dos Grammy -Tony Succar- vamos a hablar de él. Estuvo dando vueltas en algunos medios, casi ninguno de señal abierta porque eso no venden, dicen. Pero, en realidad, el talento de este peruano, aquí en nuestro país pasa desapercibido. ¿Por qué? ¿Por tienen qué triunfar afuera? Si es nuestro talento, deberíamos apoyarlo, darle las oportunidades”, manifestó.

Como se recuerda, Tony Succar se llevó el Grammy Latino a 'Mejor álbum de salsa' gracias al disco “Más de mí”, en la vigésima edición de los prestigiosos premios que se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

Visiblemente emocionado, Tony Succar subió al escenario del MGM Grand Las Vegas para recibir su premio y pronunció algunas palabras de agradecimiento para su familia.

“Estoy muy honrado de estar aquí, muy emocionado. Quiero agradecer a mi papá, a mi mánager y a Dios que siempre hace que todo se haga realidad. ¡Te amo Perú!”, dijo.