El 'Loco' Wagner habla luego de que Magaly Medina lo amenazó en vivo con expulsarlo del programa (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la amenaza que le hizo en vivo Magaly Medina con expulsarlo de su programa, Christian el 'Loco' Wagner se pronunció sobre el incidente que se viralizó en las redes sociales.

"Se pueden callar un poco la boca y dejarme hablar. Porque la verdad ‘Loco’ tu crees que estás en la 'Noche es Mía'. La verdad, este programa se llama 'Magaly TV, la firme'. Así que, o te callas o te vas", fue el grito que le dio la popular 'Urraca' en pleno programa.

Sin embargo, el 'Loco' Wagner dejó en claro que no le molestó en lo absoluto la reacción que tuvo Magaly Medina, pues es necesario tranquilizarlo algunas veces.

"Me dijo 'esto no es 'La noche es mía', pero un buen grito bien dado es necesario. Además que a mí me tienes que tranquilizar un poco, me pongo ansioso, es bueno que me pongas un parche rápido o sino me voy de avance, mucha chacota, ahí mi tía es la jefa", comentó el locutor entre risas.

"Magaly sabe muchísimo, admiro su capacidad. La tía la recontra conoce, y a mí me parece súper chévere. Mi tía, olvídate, es lo máximo, pon el sello (risas). Ella es periodista, Magaly ha marcado esa pauta, lo demás es más ligero, lo que más me gusta es su estilo, una mejor aguerrida, no tiene pelos en la lengua, es auténtica, transparente, no se viene con hue***", agregó sobre la conductora de televisión.

Mira aquí el grito en vivo de Magaly Medina al 'Loco' Wagner: