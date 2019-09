Locutora radial Marie Cherry Pop anuncia su incursión en los videos para adultos (FOTOS)

Síguenos en Facebook

La locutora radial y cantante, Marie Cherry Pop, causó revuelo en las redes sociales al anunciar que ha decidido incursionar en el rubro de los videos para adultos.

A través de su cuenta de Instagram, la popular conductora de Studio 92 contó que se ha creado una cuenta en una conocida página de contenido para mayores y publicará su primer video este viernes.

“Sí, es mi página en PornHub, yo misma la creé, la abrí, no pensé que se iba a volver tan viral. No es que vaya a dejar la música, pero decidí abrir camino en un rubro diferente porque honestamente la música no paga tanto”, explicó la joven a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, Marie Cherry Pop señaló que está bastante nerviosa por la decisión que ha tomado y espera que el revuelo que ha causado su incursión en ese rubro no genere que la despidan de su actual trabajo.