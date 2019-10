Exintegrante de One Direction anuncia el estreno de "Walls", su primer álbum como solista (VIDEO)

Louis Tomlinson anunció desde sus redes sociales la fecha del lanzamiento de Walls, su primer álbum como solista, y que estará disponible desde el 31 de enero del 2020.

"Hola a todos estoy muy emocionado de anunciarles que mi nuevo álbum, 'Walls' será estrenado el 31 de enero del 2020 y lo pueden preordenar desde ahorita", indica el cantante.

En el video, el exintegrante de One Direction también agradece a sus fans por el apoyo y la paciencia, luego de dar pistas sobre sus próximos estrenos.

Hay que recordar que en recientes conciertos, Louis Tomlinson interpretó algunas de sus nuevas canciones. A esto hay que agregarle el estreno de Kill my mind a mediados de septiembre.

No obstante, y para satisfacción de sus fanáticos, Louis Tomlinson estrena el 24 de octubre su sencillo "We Made It", que formará parte de su nuevo álbum.

En cuanto a la agenda del intérprete, hay que mencionar que el 13 de noviembre estará en México para los Premios Telehit.

Buzzing to finally say that my debut album Walls will be out on 31st January 2020! https://t.co/SjNtpDIKX2 pic.twitter.com/0E0msfg78e

— Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) 23 de octubre de 2019