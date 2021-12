La periodista Lourdes Sacín comentó acerca del escándalo entre Andrea San Martín y su expareja Juan Víctor Sánchez, quien a las 8 de la noche de este miércoles estará en el programa de Andrea Llosa.

A través de su Instagram, Lourdes Sacín sostuvo que si se comprueba esta noche que existió maltrato físico hacia la menor hija de la conductora, Juan Víctor debe recuperarla.

“Si es verdad lucha por tu hijita. Ningún niño debe ser maltratado ni por mamá ni papá. No se educa con violencia”, señaló.

Además, en su cuenta de Facebook, Lourdes Sacín remarcó que no apoyará a Andrea San Martín por su condición de mujer en caso se compruebe que hubo maltrato hacia la menor.

“Juan Víctor estará en el programa de Andrea Llosa con las pruebas sobre Andrea San Martín. Miercoles 8:45pm no dudo que reventará el rating, pero si él prueba lo que dice que Andrea maltrata físicamente no me importa que sea mujer. No apoyo la violencia bajo ningún concepto a una niña de 3 años que no se puede defender.#LosNiñosTienenDerechos #NoAlaViolenciaInfantil Mañana me conecto también a esa hora para comentar con ustedes”, publicó.