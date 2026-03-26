El delicado estado de salud de Lucía de la Cruz ha generado gran preocupación, luego de que fuera internada de emergencia la mañana de ayer en el Hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, tras sufrir una fuerte descompensación. En un primer momento se sospechó de un derrame cerebral; no obstante, esta posibilidad fue descartada posteriormente.

“ Gracias a Dios ya descartaron el derrame. Ella entró como en coma, pero a los diez minutos logró reaccionar. Lo que tiene es una fuerte infección que la ha tumbado y ha hecho que la presión le suba; pues es diabética ”, reveló Rosita Gonzales, mánager de la artista a Trome.

Asimismo, indicó que los hijos de Lucía le informaron que los médicos del hospital planeaban sedarla para estabilizar su presión y reducir la fiebre.

“ Lucía estuvo sintiéndose mal, pero ella es profesional y cantó hasta con fiebre, tenía dolor de garganta y algo de agotamiento, pero igual cumplió con sus presentaciones en distintas ciudades ”, agregó.

Finalmente, señaló que el equipo médico del Hospital María Auxiliadora se mantiene atento a la evolución de Lucía de la Cruz y evalúa colocarle un catéter, así como mantenerla sedada para trasladarla a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanecerá bajo estricta observación.

“ Está en estos momentos controlada, no hay derrame cerebral, está dormida para estabilizar su presión y bajar la fiebre, le van a poner el catéter, y si fuera necesario movilizarla a otro establecimiento de salud, se hará ”, indicó Gonzales.

Lucía de la Cruz se encuentra hospitalizada en trauma shock bajo monitoreo permanente

El hospital María Auxiliadora emitió un comunicado sobre el estado de salud de la cantante criolla Lucía de la Cruz.

En el pronunciamiento, se señala que la paciente “actualmente se encuentra en la unidad de trauma shock, bajo monitoreo permanente y en cuidados de un equipo multidisciplinario”.

En ese sentido, el texto informa que Lucía de la Cruz está recibiendo atención a través del Seguro Integral de Salud (SIS).