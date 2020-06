Luciana Fuster decidió responder a aquellos que la critican en las redes sociales por trabajar para distintas marcas bajo la modalidad de canjes, luego de que una cuenta de Instagram expusiera esta modalidad que utilizan muchas ‘influencers’.

“¿Saben qué es lo más gracioso? Que la gente no tiene ni idea de qué significa canje. No tienen idea, me mandan el mensaje que se les ocurre. (...) O sea solo porque ven y repiten lo que escuchan. Tú cobres o no cobres, quién es la otra persona para meterse a criticar tu trabajo”, manifestó la joven modelo.

Luciana Fuster se defiende de ataques en redes sociales por pedir 'canjes'

Asimismo, la integrante de ‘Esto es Guerra’ sostuvo que en todos lados se cobra por hacer publicidad a las marcas, pues en ello está implicado su imagen y credibilidad.

“Es un negocio, por la publicidad se paga aquí y en la China. Yo no entiendo por qué están acostumbrados a que nosotros por ser figuras públicas tengamos que hacer todo gratis, como si a nosotros no nos costara. Detrás de cada publicidad hay todo un equipo, toda una producción, hay nuestro tiempo, nuestra imagen y credibilidad”, agregó Luciana Fuster.

Por otro lado, Luciana Fuster también habló de sus relaciones con Austin Palao, Emilio Jaime e Ignacio Baladán. Sobre este último, la chica reality aseguró que no existió nada más que una amistad entre ambos y que el uruguayo pasó a la ‘friendzone’.

