“Hasta el alma” es el nombre del álbum que lanza esta temporada el argentino Luciano Pereyra, producción con la que renueva su apuesta por la música. “Lanzar un disco siempre será sinónimo de felicidad y este es muy especial por la manera en la que tuve la posibilidad de hacerlo. Trabajar el álbum desde el principio hasta terminarlo, fue como me gusta hacerlo y no ir lanzando canciones, y después de que lanzaste las diez, recién cuentas que tienes un álbum”, dice Pereyra, que estrena el tema “Siesta de verano”, con Luis Fonsi.

Sientes que en estos últimos tiempos exigen a los cantautores a lanzar temas cada mes y no dejan que los temas cumplan con su ciclo.

Bueno, vivimos en un mundo muy acelerado, y a veces no nos detenemos a ver si está nublado, si hay sol, si es de noche o de día, no nos detenemos a darnos un abrazo con los seres queridos, a veces preferimos enviar un audio a poder hablar por teléfono. Toca adaptarse hasta donde uno puede. Lo real, lo auténtico es que este es un mundo en el que se lanzan canciones constantemente, porque en esta industria va a demasiada velocidad.

Conversando con Ricardo Montaner. él me dijo que se resiste a que las canciones se lancen como si fueran salchichas.

Es verdad, no tienen que salir como pan caliente, la música también tiene su proceso, porque sino también es como muy descartable. Detrás de una canción hay un proceso de creación, de sentimientos, alguien ha vivido cosas para poder escribir algo, pero a la vez, alguien tiene que vivir algo para que esa canción le llegue y te identifique. Creo que la música y los tiempos de Dios, son perfectos.

Luciano Pereyra y Luis Fonsi, lanzan tema a dúo llamado "Siesta de verano".

¿El proceso de creación de tus canciones ha cambiado con el tiempo, ha ido madurando?

Hay de todo eso, y en esa variedad también está el gusto. Hay una canción en este disco que se llama “Si fuera tan fácil”, esa canción tardé en terminarla de escribir casi 10 años. Te cuento que me regaló el estribillo Palito Ortega para que la completara y yo me la llevé a casa y la escribía, la borraba, no me salía, hasta que el año pasado que me acordé que la tenía. Cuando terminé la canción con Andrés Castro, quien es mi productor, para mí fue un desahogo, porque hay canciones que puedes componer en media hora, en una hora, pero hay canciones que tardan mucho tiempo como esta.

¿La generosidad de Palito Ortega de querer compartir un tema contigo te sorprendió?

Palito es muy grande y muy generoso. Con esa humildad de un grande como él, me dice cuando escuchó la canción terminada: ‘la canción es tuya, yo no la compuse’. No Palito, por favor, le dije. Me diste la parte más importante, esperaste que yo pudiese terminarla, para mí es un honor poder contar el día de mañana que compuse y escribí una canción con vos.

En una industria musical con tendencia en lo urbano, la balada sigue viva, la gente que canta al corazón está vigente.

Si, también se puede cantar al corazón con otros ritmos y con otros géneros, pero la balada es la balada. Para los románticos, para quienes nos gusta ese género y mucho, yo creo que nunca va a morir, siempre van a existir canciones de amor, canciones románticas, utilizando palabras bonitas para poder expresar un sentimiento y poder dedicarlo. Es un género que a mí me gusta mucho, por eso, está canción con Luis Fonsi es un lujo para mí, porque Luis es un artista muy versátil y para mí es uno de los mejores baladistas que existen.

¿Al compartir canciones con estrellas de la música hay que bajar un poco el ego para poder hacer un buen trabajo?

El mundo tiene egos, no solamente en lo artístico, pero si vos compartís con alguien que vive en la misma sintonía, esa alegría se multiplica, como el poder grabar una canción y después encima poder compartirla con tanta gente. Más allá del trabajo de cada artista, cuando nos encontramos en un estudio con un compañero es una fiesta, lo disfrutamos por nuestro amor a la música.