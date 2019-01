Luis Miguel se amistó con su mejor amigo tras estar distanciado por más de dos décadas

Síguenos en Facebook

El conductor mexicano Jorge el "Burro" Van Rankin contó cómo fue su reencuentro con Luis Miguel, de quien estuvo distanciado más de dos décadas por una broma que molestó al "Sol" de México.

Luis Miguel se distanció de Van Rankin cuando el conductor realizó una 'broma' en vivo a través de un programa radial a una persona del equipo del artista, lo que ocasiono la ruptura de su amistad.

En el programa matutino Hoy, el "Burro" recordó cómo conoció a Luis Miguel, cómo se distanciaron y cómo volvieron a verse después de 22 años.

Tras la pesada broma de Jorge, el cantante se comunicó con él y comenzó a gritarle y reclamarle. "Tus bromitas… conmigo no te metas", le dijo.

"Oye, soy tu amigo eh. Yo no soy ni tu empleado ni tu fan, yo soy tu amigo. Y nunca te voy a hacer quedar mal, jamás, y sabes que te quiero mucho. Y no se vale la pena que te hayan metido mier** en la cabeza y me estés gritando'. Nos colgamos, nos dejamos de hablar 22 años", Van Rankin respondió.

El reencuentro ocurrió cuando Miguel Alemán ya estaba involucrado en la producción de la serie de "El Sol" y se comunicó con "El Burro" para invitarlo a aparecer en un cameo.

"Tengo 22 años de no verlo Miguel, yo no voy a soportar una mala cara. Primero pregúntale", le respondió, pero Alemán le dijo que Luis Miguel ya sabía.

Para "El Burro" fue como retroceder dos décadas en el tiempo, pues además de no ver al cantante tampoco había entrado a la casa de Miguel Alemán, así que se encontraba muy nervioso.

"Yo estaba emocionado, te soy honesto, sí me emocioné porque es un cuate que yo admiro, como canta, es un cuate que fue mi hermano del alma, sabe muchas cosas de mí y yo de él".

Cuando Luis Miguel entró al lugar lo miró fijamente y notó la amplia sonrisa del cantante. Entonces se acercaron y abrazaron.

"Abrazo así de dos minutos… un abrazo real, sincero, y le dije: '¿por qué eres así? ¿Qué te hice? Nos moríamos de la risa".

"Olvidemos eso 'Burro', lo que viene de aquí pa' adelante", respondió Luismi.