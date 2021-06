El acercamiento entre Diego Val y Macarena Gastaldo se quebró en los último días, luego de que se filtraran unos audios en los que la argentina asegura que el cantante no le gusta y que “no quiere levantarle los humos”, y el respondió indicando que no la estaba tomando en serio.

Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues resulta que el último miércoles en “Magaly TV: La Firme”, se emitió una conversación de la modelo con un amigo, que además es reportero del programa, frente a quien admite que el intérprete nacional es demasiado cariñoso y eso no es algo de su agrado.

“Me he reído como Magaly dice que eso es un ‘snack’ para las embajadoras, pero tiene razón. La verdad es que no me gusta (Diego). No es alguien que me dé ganas de… ¡No! Lo siento. La verdad es que no quiero levantarle los humos al hue*** ese. La primera vez que me invitaron a ‘El Artista del Año’ se fueron dando las cosas, pero él tira mucho amor y no me gusta a mí”, se le escucha decir en el audio.

Tras ello, Diego Val brindó unas breves declaraciones al programa que conduce Magaly Medina. “¿Tú crees que yo podía tomar a alguien en serio si me quedo cuatro semanas? Soy una persona soltera y la paso bien”, dijo para las cámaras del mencionado espacio.

Eso no fue todo, ya que luego se dio a conocer otro audio, en el que Diego Val le reclama a Macarena Gastaldo por sus palabras. “Me sentí un hue***, me sentí un imbécil, me has hecho quedar como un imbécil (...) ‘Que no m gustaba, pero buenooo’. No, es que no tendrías que haberlo dicho con un hue*** que es el reportero de Magaly ¿por qué haces eso?”, se escucha decir exaltado al artista.

Ahora, en una entrevista con el diario Trome, Macarena Gastaldo señaló estar decepcionada de Diego Val y aseguró que el cantante actúo de manera inmadura y dolida. “Desde un principio pusimos las cosas claras, sin título ni nada al respecto. Nos estábamos conociendo, éramos personas solteras, la pasábamos bien y el cariño era mutuo”, indició al citado medio.

“ Yo cometí el error de confiar en una persona (reportero), a quien le conté intimidades mías y en cómo me sentía con él (Diego). No me hubiera gustado que se entere de esa manera, pero él respondió en mala onda y me molesta que se haya referido a mí de esa manera. Los dos teníamos las cosas claras, pero no hacía falta hacer ese comentario desubicado”, agregó.

“Me da pena sus comentarios porque es un buen chico y me ha tratado increíble, pero al césar lo que es del césar. Ninguno de los dos lo estaba tomando en serio”, dijo y reveló que Val no la ha bloqueado de sus redes ni de sus contactos; sin embargo, ella le escribió por WhatsApp para disculparse pero él no le respondió.

“Yo le escribí pidiéndole disculpas porque me sentí expuesta con mis audios que le mostraron. Mi comentario fue sin mala onda, pero los suyos fueron producto del mío y eso sí me molestó. Yo reconozco mi error y le pedí disculpas, sin embargo, él nada… pero bueno… ahí se ve la calidad de personas o crianzas”, precisó.

Macarena le deseó lo mejor a Diego y no cree que la haya utilizado para dar qué hablar en “El Artista del Año”, pero asegura que ya no lo quiere ni como amigo. “Espero que le vaya bien, que salga de sentencia, que sigan en competencia y que siga haciendo su show con cualquiera menos conmigo”, manifestó.

“Una reconciliación está descartado, ni como amigos. ¿Para qué ser amigo de una persona que no reconoce su error? Le pedí disculpas y me dejó en visto. Yo sí tuve los ovarios para pedir disculpas y decir que la fregué, pero él ni eso. Estoy decepcionada y es mejor dejar las cosas ahí”, sentenció.

