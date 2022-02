Tras difundirse el ‘ampay’ de su novio Víctor Salas besando a otra joven en Chiclayo, Macarena Vélez utilizó sus redes sociales para aclarar que sufrió una infidelidad y que ella en ningún momento se metió en una relación.

“Que algo quede claro! Yo jamás me metí en ninguna relación, no soy de ese tipo de personas! Y bueno, me enteré que me fueron infiel y obviamente decidí dar por terminada mi relación”, dijo la exchica reality en respuesta a aquellos que le dicen que es el ‘karma’ por supuestamente haberse metido en la anterior relación de Víctor Salas.

Comunicado de Macarena Vélez en Instagram. (Fuente: Instagram @macarenav25)

Asimismo, Macarena Vélez aseguró que no le desea el mal a su ahora expareja Víctor Salas y que cada quien es dueño de sus actos.

“Hasta el viernes no estaba soltera y son cosas que pasan y cada quien es dueño de sus actos! No le deseo el mal a nadie porque no somos perfectos y si estoy diciendo esto es porque no me gusta que digan que yo fui la amante en alguna etapa de mi vida porque eso no fue así jamás!”, agregó en su historia de Instagram.

Finalmente, la popular ‘Mujer increíble’ recalcó que no es una mujer que se meta en relaciones y está segura de lo que vale.

“Las personas que me conocen saben quién soy, y agradezco mucho a la vida por tenerlos a mi lado. No me considero perfecta pero sí me quedo tranquila porque sé lo que valgo y la clase de mujer que soy! Todo es un aprendizaje y a seguir con mucha fuerza”, sentenció Macarena Vélez.

