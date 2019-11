Magaly Medina celebra los 22 años de su programa con su "transformación" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La conductora de televisión Magaly Medina celebró los 22 años de su programa 'Magaly TV', que se transmite por ATV, y su equipo de producción le dedicó un video para recordarle su "transformación" a lo largo de los años.

"Este es el homenaje que hacen los chicos del equipo a mí. Van a hablar de mis grandes cambios, cuando no tenía brackets, cuando tenía la nariz sin operar y de lo que horrible que me veía en televisión cuando aparecí en la televisión cuando aparecí por primera vez", expresó antes de la presentación del video.

En el material audiovisual empieza mostrando a una Magaly más joven y antes de someterse a algunas operaciones, cuando recién empezó el 1 de noviembre de 1997.

"Siempre supe que no era bonita, de repente me cambiaría la sonrisa si pudiera, pero no se puede. Entonces, cuando no se puede algo llega un momento en tu vida en que tú te asumes como eres", se le escuchó decir en ese momento.

Ahora, la periodista conduce el programa 'Magaly TV: La Firme' y dijo estar orgullosa de lo que muestra a todos los peruanos y considera que otros programas de espectáculos la imitan.

"Este programa inició muchas cosas que ahora todo el mundo imita y copia. Hay que decirlo y falsa modestia. Me siento orgullosa del producto que creamos aquí, me siento orgullosa de lo que significó 'Magaly TV', que aún ahora lo sigan copiando, pero no pueden hacerlo igual", manifestó.