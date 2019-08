Magaly Medina arremete contra Belinda por preguntar dónde podía ver llamas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La conductora de televisión Magaly Medina se pronunció en su programa sobre la pregunta que hizo la cantante mexicana Belinda a sus fans peruanos en su llegada a nuestro país ayer.

Recordemos que la artista preguntó dónde podía ver llamas. A lo que sus seguidores le dijeron que podía verlas en el Parque de las Leyendas. Belinda preguntó si podía tocarlas.

"Ella seguramente pensó que este era un páramo abandonado. Que el avión descendería en medio de casuchitas, que en el avión había que espantar las llamas que corrían por el aeropuerto. Ella pensó que estaba aterrizando en un pueblo olvidado de dios donde todos eran llamas", se burló Magaly Medina.

La popular 'Urraca' criticó que la artista azteca no haya buscado información en Google o que no dominara algo de historia y geografía. "Pero cómo es posible que ni siquiera vea algo de geografía, un poco de historia, lean un poco. Saber que este país es muy moderno, civilizado y que las llamas están en el zoológico. Terrible, terrible me parece", dijo la presentadora de 'Magaly TV: La Firme'.