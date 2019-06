Magaly Medina: “¿en qué trabaja Aída Martínez?”

Síguenos en Facebook

Aída Martínez vuelve a ‘El Valor de la Verdad’ para sentarse en el ‘sillón rojo’ y contar pasajes desagradables de su relación con el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

Cabe mencionar que la participación de Aída Martínez en ‘El Valor de la Verdad’ ha sido criticada por Magaly Medina, quien preguntó de dónde saca dinero para pagarse lujosos viajes.

"Ella acaba de venir de Bali, publicó en sus redes sociales que estaba en Bali. No conocemos su oficio. Ya no tiene novio, no podemos decir que él la invitó. ¿Quién la habrá invitado? ¿En qué trabaja esta chica? Por qué no cuentas en el sillón en qué trabajas, en qué ocupas tu tiempo libre y para saber cómo se hace para pagarse un viaje a Bali, al otro lado del mundo. ¿Es Youtuber? no, yo quisiera saber el secreto de tantas chicas que viajan", comentó Magaly Medina en su espacio de TV

Como se recuerda, Aída Martínez se pronunció en sus redes sociales sobre el caso de Vanessa Terkes y George Forsyth.

“Yo creo que Vanessa está exagerando un poquito, pero si considero que a veces George se pasa de patán. Si lo considero porque a mí me pasó. Yo creo que es un excelente político, pero puede ser muy malo en el amor”.