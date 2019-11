Magaly Medina confiesa que se casó 3 veces en estreno de su canal de Youtube

Síguenos en Facebook

Magaly Medina incorsionó en YouTube y ya compartió su primer video, el que ha titulado “20 cosas que nos sabes de mí”.

"Lo primero que quiero contarles son 20 cosas que no saben sobre mí. Hay un montón de cosas que no saben sobre mí pero estas son las primeras 20", se le escucha decir a la conductora de ATV al inicio del video.

De todas sus confesiones la que llamó la atención fue la que realizó al final del video, cuando contó que se había casado tres veces.

"Soy tres veces casada, a veces hasta los periodistas me preguntan (...) La primera vez me casé a los 19 años con el papá de mi hijo, me separé a los 22 años. Me volví a casar a los 26, mi matrimonio duró siete años y estuve sola hasta que me casé hace cerca de 3 años", explicó la 'Urraca'.

“Este 9 de diciembre cumplo 3 años de casada y ahí por ahora dejamos de contar”, agregó Magaly Medina para luego soltar varias carcajadas.

En otro momento, la figura de ATV reveló que pese a que no le gusta hacer ejercicios hace lo posible por ir todos los días al gimnasio.