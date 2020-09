La conductora de televisión Magaly Medina cuestionó el deseo político de Jossmery Toledo de querer postular en un futuro al Congreso de la República y dijo que cualquier “improvisado” era electo por la población.

“ Ella no tiene talento para el canto, talento para la conducción cero, tanto para el baile cero. Entonces, ¿a dónde puede ir? Al Congreso . Porque, no se han dado cuenta, que muchos que no tienen ni oficio ni beneficio, que no saben qué hacer con su vida, que generalmente su vida ha sido una suma de fracaso tras fracaso, ¿dónde se agarran? Me voy al Congreso”, expresó la popular ‘Urraca’.

“Lo poquito que gozo de popularidad lo utilizo para que me garantice un escaño en el Congreso. De verdad, qué irresponsabilidad que tenemos. Cualquier improvisado llega al Congreso, hay honrosas excepciones”, agregó.

Como se recuerda, la exsuboficial de la Policía Nacional del Perú dijo que quería estudiar una maestría en el extranjero y luego regresar a Perú para empezar una carrera política en el Parlamento.

“Me gustaría, de repente, tratar de hacer ver a las chicas que se ha vulnerado el derecho a la mujer, a mí me ha pasado de todo”, mencionó Toledo en "El Reventonazo de la Chola Chabuca.

