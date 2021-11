¿Magaly Medina le envió fuerte mensaje a Rodrigo González ‘Peluchín’? La conductora de “Magaly TV: La Firme” utilizó los primeros minutos de su programa para responderle a sus detractores con un tajante mensaje.

Según explicó Medina, ella viene siendo víctima de constantes ataques de su competencia televisiva porque considera que hace un mejor ráting y quieren decepcionar al público que sigue su programa.

“Cuando uno comienza a escalar posiciones y a tener una audiencia grande y firme, la gente que tiene un punto de ráting les arde y no saben cómo tirarte piedras para bajarte a como dé lugar y a su nivel, pero esto es el resultado (su ráting) de un esfuerzo de años haciendo este programa”, comentó Medina.

“Sé lo que es estar arriba y cuando tú comienzas a ascender en ráting y hacer un personaje que otra vez la gente ve y está nuevamente contigo... como la competencia es así de feroz, yo siempre les he dicho que este (la televisión) es un mundo de víboras. ¡Acá no hay santos y no hay víctimas!”, agregó.

Finalmente, Magaly señaló que hay público para todos y que no hay la necesidad de manchar la imagen de la competencia televisiva.

“Todos estamos aquí para defender nuestro lugar, pero yo creo que hay público para todos. Si hay gente que tiene un punto o dos puntos de ráting, pues no es mi problema. Yo no tengo que hacerme chiquita o esconderme para que ya no me vean ustedes y para que vayan a ver a otros”, indicó.

Rodrigo González ‘Peluchín’ critica a Magaly Medina por asistir a corrida de toros

El conductor de “Amor y Fuego” aprovechó las cámaras de su programa para criticar a Magaly Medina por asistir a corrida de toros.

El presentador indicó que la conductora dice ser defensora de los animales, pero su comportamiento dice lo contrario.

“Qué argumento tan facilista, tan absurdo, tan delirante, decir que es una costumbre ancestral y que ella es una provinciana... estamos hablando de la empatía, sensibilidad hacia los animales, ¿Qué tiene que ver ser provinciano con que te gusten este tipo de espectáculos?. (…) Me parece que esto la sigue pintando de cuerpo entero”, empezó criticando.

“En muchos lugares ya está claro que la muerte y la tortura no es arte ni cultura, pero es que para mucha gente sí les resulta entretenido, divertido de ver, van comen y chupan, hacen todo esto mirando como matan a un animal, es algo que no me cabe en mi cabeza ni en el corazón”, sostuvo Rodrigo en su programa “Amor y Fuego”.

