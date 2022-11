Magaly Medina se tomó unos minutos de su espacio de ATV para reafirmar que sabe de muy buena fuente que Carlos Vílchez se retirará del programa “JB en ATV” para aventurarse en un nuevo proyecto de América Televisión.

“Vílchez se va, hoy he visto que estuvo grabando con el elenco de Jorge Benavides aún, pero de que se va es un hecho. En los pasillos del canal ya es una realidad que él se va a ir. Sin embargo, cuando nosotros, hace una semana, le preguntamos, escuchen lo que nos dijo”, mencionó la conductora de ATV.

Tras ello, Medina presentó las imágenes donde se escucha al actor cómico negando que la información difundida por Magaly sea verdadera. “No nada que ver (No va dejar ATV) Me siento cómodo, estoy tranquilo (con el programa ‘JB en ATV’) Si estuviera incómodo, tenlo por seguro que en un sitio incómodo no trabajaría”, respondió Vílchez a las cámaras de la ‘Urraca’.

La figura de ATV se mostró incómoda y tildó de “mentiroso profesional” al cómico y volvió a asegurar que es confirmado que no estará en el elenco de “JB en ATV”.

“A mí lo que me asombra es que nosotros, teniendo la educación de preguntarle si es cierto para que lo confirme porque ya teníamos la confirmación, le preguntamos y él dice que NO. Mentirosos profesionales son algunos”, comentó. “Quisimos ir a la fuente, pero él lo negaba, como si le estuviéramos preguntando si él le hubiera sido infiel a su mujer. Él se irá a trabajar al mediodía en América TV, aparentemente será el compañero de María Pía Copello”, añadió.

