Magaly Medina muestra que Tony Rosado la insultó en uno de sus shows (VIDEO)

Magaly Medina mostró en su programa uno de los últimos improperios de Tony Rosado, que recientemente soltó un insulto contra la periodista en uno de los shows.

En el informe de 'Magaly TV: La Firme', se ve que el 'Ruiseñor de la cumbia' llama "mostra" a Magaly cuando trataba de defenderse por las críticas a su forma de expresarse de las mujeres en sus presentaciones.

Recordemos que Magaly dedicó segmentos de su programa para mostrar cómo Tony Rosado se comporta en el escenario.

"...Tiene que dedicarse a otra cosa, a que el Perú salga adelante, a eso deben dedicarse esos progroamas, no a esta mostra de m****** hablar de mí, de mí, toda la noche. ¡Ya me hartó ya, ya me llegó!", dijo Tony Rosado.

Tras escuchar esto, Magaly Medina no se quedó callada y habla sobre los insultos contra su persona.

"Creo que se agarra de personas que son más conocidas que él. Se ha dedicado en mentarme la madre a mí y eso no está bien", señaló.