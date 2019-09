Magaly Medina: "Pensé que la era del 'ampay' había acabado"

Síguenos en Facebook

La conductora de televisión Magaly Medina aseguró que cuando regresó a la pantalla chica pensó que la farándula peruana había cambiado, pero que ahora está segura de que sigue igual a la anterior, solo "con nuevos personajes.

"Eso pensé al principio, pero ahora veo que es igualita a la anterior, es la misma, con nuevos personajes, algunos que siguen subsistiendo a lo largo de los años, pero es lo mismo. Yo pensé que la era del 'ampay' había acabado porque pensé que todos los tramposos de 'Chollywood' habían aprendido a esconderse. Acuérdate que hay un búnker que se hizo famoso para esconderse de mis 'ampays', pero me he dado cuenta que realmente no estaban trabajando bien, porque he llegado y he comenzado a hacer 'ampays' y otra vez los tengo", dijo en diálogo con Trome.

La periodista también se refirió a la supuesta relación que tendría el futbolista Jefferson Farfán con la cantante salsera Yahaira Plasencia y que "la actitud" de negarlo le "provoca mucha risa".

"Me reído tanto del porcelanato de la 'Yaha' y de todo lo demás que Farfán me está abriendo un juicio civil por cinco millones de soles por burlarme de él, porque lo que pude leer en el expediente, dice que yo hablo con ironía, pero cómo quiere que hable. Si mi risa es cachosa y es así, bueno, que ellos dejen de hacer ridiculeses", expresó.