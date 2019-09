Magaly Medina le responde al 'clan' de Yahaira: "Por qué no trabajan y hacen algo por sí mismos" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras ver la indirecta que le envió el hermano de Yahaira Plasencia junto a otros músicos de la salsera, Magaly Medina no se quedó callada y utilizó unos minutos de su programa para responderle.

"Y no opines si no sabes. Si no sabes de música no opines", se escucha decir a los músicos de la popular 'Reina del totó' durante una transmisión en vivo que hizo Jorge Plasencia a través de su cuenta de Instagram.

"Yo opino acá en televisión y tengo autoridad para hacerlo porque soy una periodista y los periodistas sabemos de todo un poquito. ¿Quién te ha dicho que yo sé de música? Pero sé quién debe cantar en un karaoke y quién debe de cantar en un escenario. No necesito haber estudiado música para saberlo", manifestó la popular 'Urraca'.

"Huachafones ahí, deberían estar escondidos. Por qué no trabajan y hacen algo por sí mismos. Están todos ahí rodeando a la Yaha, vayan a hacer otra cosa. Ya que no pueden cantar, de repente saben hacer alguna otra cosa", agregó la polémica conductora de televisión, quien también criticó el desenvolvimiento de Jorge Plasencia como bailarín de la salsera.