Magaly Medina le responde al hermano de Carlos Zambrano: "Nadie con bravuconadas me va a callar" (VIDEO)

Luego de la publicación que hizo el hermano de Carlos Zambrano en redes sociales asegurando que limpiará la imagen del futbolista peruano, Magaly Medina no dudó en responderle claro y fuerte al inicio de su programa.

"Yo solo hago un trabajo periodístico y a mí las amenazas de verdad no me gustan para nada. No me gusta que me callen la boca, que limiten mi accionar periodístico, ni que me amenacen con demandas o con meterme a la cárcel. Yo no soy una persona que no sabe defenderse, sé hacerlo, así que cada uno está en su derecho de asumir la defensa que le da la gana, pero sin amenazas", dijo la popular 'Urraca' sobre el post que hizo Marco Zambrano.

Asimismo, la polémica conductora de televisión marcó distancia del 'Zorro Zupe', personaje que terminó en la cárcel tras perder un juicio por difamación que le entabló Carlos Zambrano.

"La familia puede decir lo que le dé la gana y hacer lo que crea conveniente, como yo también en mi trabajo periodístico. Nadie con bravuconadas me va a venir a decir que me calle la boca...", sostuvo Magaly Medina.