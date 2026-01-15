Durante una reciente transmisión en su perfil de TikTok, Magaly Medina respondió preguntas de sus seguidores, y entre ellas le preguntaron cuándo regresaría con su programa de espectáculos.

Días atrás, ATV anunció en sus transmisiones que la ‘Urraca’ regresaría a la televisión el próximo lunes 3 de febrero, en su habitual horario, generando gran expectativa entre sus seguidores.

“ Bueno, justamente hoy hablaba con el doctor que yo iniciaba el primer lunes de febrero ”, expresó la periodista tras leer los comentarios de sus seguidores en el ‘live’.

En una reciente transmisión en vivo, Medina reveló que está considerando solicitar más días de descanso médico al canal, tras la delicada cirugía facial que se sometió, ya que aparentemente requiere más tiempo para su recuperación.

“ No sé si voy a pedirle al canal postergar unos días más mi inicio, porque yo iniciaba el primer lunes de febrero, pero mi salud está primero también ”, sostuvo.

En el ‘live’, un seguidor de Magaly Medina le escribió: “ Te extrañamos ”. Sin embargo, la conductora respondió de manera contundente que todavía necesita más tiempo para descansar.

“ Me extrañan. Bueno, sigan extrañándome porque yo de verdad no he tomado vacaciones. Estoy descansada, estoy leyendo, mirando películas, pero… francamente vacacionando no estoy. Estoy viendo unas cosas de lo que pasa en Perú “, añadió.

Magaly Medina sobre Janet Barboza: “Se ha hecho 50 mil retoquitos tan feos y tan mal hechos”

Mientras se recupera de una operación en el rostro, Magaly Medina realizó una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, donde respondió preguntas de sus seguidores. No obstante, algunos usuarios la compararon con Janet Barboza, lo que llevó a la conductora a salir en su defensa.

De forma particular, la conductora aseguró que Barboza se ha sometido a muchas más cirugías que ella, aunque sostuvo que no habría acudido a un buen especialista, razón por la cual —según dijo— los resultados no habrían sido los mejores.

“Janet Barboza se ha hecho cincuenta mil retoquitos tan feos y tan mal hechos”, señaló la periodista.

“Eso les pasa por irse a baratos, que le han puesto tantos rellenos que no puede ni quitárselos. Su rostro cuando animaba en sus programas era diferente. Era una chica guapa, de rasgos muy guapos”, agregó Medina, recordando los inicios de Janet Barboza en la televisión peruana.

Por otro lado, Magaly Medina afirmó que Janet Barboza no se habría sometido a tratamientos faciales con profesionales adecuados, motivo por el cual —según su opinión— luce “muy diferente” a como era antes.

“Ahora se ve diferente. Lo que se puso, lo que le pusieron, le malograron la cara”, sostuvo.