Magaly Medina revela el estado financiero del padre del bebé de Melissa Loza (VIDEO)

Melissa Loza anunció hace unos días que está embarazada de su segundo hijo, fruto de su relación con su pareja Juan Diego Álvarez.

Según un informe Magaly Medina, Juan Diego está en rojo en Infocorp y que en SUNAT figura como "persona natural con negocio" registrando a una empresa inmobiliaria que fue dada de baja de oficio, es decir que nunca tuvo generó actividad.

También el programa de la 'Urraca' señala que la pareja de la modelo también figura como "gerente general" de una empresa que no se encuentra en actividad en la actualidad.

No tiene autos y es copropietario junto a sus dos hermanos de la propiedad que fue allanada por la Policía hace unos meses, reveló el reportaje de 'Magaly TV: La Firme'.

Recordemos que en abril de este años, el novio de Melissa Loza fue intervenido por la Policía luego de haber sido denunciado por microcomercialización de drogas. Esta vez sostuvo haber sido "sembrado" y sospecha de su hermano Juan Carlos.

Tras haber ingresado al departamento y romper la cerradura de la casa, Juan Diego Álvarez sostuvo: "Yo solamente he venido a recoger mis cosas e irme para que no me vuelvan a sembrar, tengo demasiados problemas y lo que menos quiero son problemas, menos a las personas a las que les he ocasionada de rebote problemas", expresó a las cámaras de Magaly TV, la firme, y agregó: "Yo tengo que prevenir, ya me han sembrado una vez y mira quién", sostuvo.