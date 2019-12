Magaly Medina sobre Angie Jibaja: "Realmente me da pena esta chica" (VIDEO)

La conductora de televisión Magaly Medina se refirió en la noche de ayer sobre Angie Jibaja, de quien comentó sobre sus shows para adultos que realiza y cuestionó su físico.

"Miren estas imágenes del show que hace. Un show que, además, hemos tenido que tapar las imágenes porque ella se destapa y se le ven todos los senos al aire. Ella tenía un cuerpazo, miren esa silueta desmejorada, los pelos mal teñidos, ese rojo chillón, dándose picos a la gente del público, se le ve huesuda", expresó la periodista de espectáculos.

Asimismo, Medina siguió cuestionando su cuerpo y recordó cuando Jibaja era invitada por diferentes programas de televisión.

"Realmente la veo bien desmejorada, está bastante más flaca, casi huesuda, no es una delgadez que se vea sana y exuberante, porque ella era una mujer que tenía un buen cuerpo, ahora está descuidada. (...) Realmente me da pena esta chica, porque tenga que ganarse la vida de esa manera, ella que era frecuentemente invitada por programas de televisión y ahora haya terminado así. Sola, no tiene hijos, los hijos los cría la hermana, la justicia peruana se los quitó y miren cómo va su vida. Pobre chica", manifestó.

Como se recuerda, Rodrigo González, más conocido como 'Peluchín', compartió a través de su cuenta de Instagram un video en que se observa a Jibaja sufrir un accidente. La modelo aclaró que el micrófono le había pasado corriente eléctrica.