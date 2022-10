La presentadora de espectáculos Magaly Medina se sorprendió ante los negocios que dirige la exvedette Paola Ruiz. La ahora empresaria se presentó en el programa de la “Urraca” acompañada de su esposo, el deportista Ángel Véliz.

La recordada “cocotera” reveló, en el programa “Magaly Tv La Firme”, que pronto abrirá junto a Véliz un hotel en Tarapoto. “Nos quedó tan grande la casa que dijimos: ‘no vamos a vivir acá todo el año, así que mejor hay que sacarle provecho”, explicó el fisioculturista.

“Está en las zonas donde están las discotecas, son mil quinientos metros cuadrados, es un terreno (...) estás invitada, Magaly”, agregó Ruiz.

Al ser consultada sobre su marca de jeans por Medina, la exbailarina indicó que ya no solo se encarga de sus tiendas en Gamarra, sino de todo el proceso de fabricación de las prendas. “Somos fabricantes desde la misma tela (...) los vendemos por mayor a todo el Perú”, resaltó.

La presentadora reaccionó sorprendida y mencionó que Ruiz “ya no es la ‘cocotera’”, apodo que nació de la canción “El baile de la Cocotera” de Karina Crucet. “Muchos de estos chicos y chicas reality que promocionan marcas de jeans son solo la imagen, pero ellos no lo hacen (...) no son los dueños de la marca”, resaltó.





