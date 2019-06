Magdyel Ugaz se despide entre lágrimas del programa 'Mujeres al mando': "Me voy triste" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras estar ausente por algunos días en el programa 'Mujeres al mando', Magdyel Ugaz anunció hoy en pleno programa que ya no continuará en la conducción junto a sus compañeras Karen Schwarz y Jazmín Pinedo.

"Agradecerle al programa, agradecerle a todos ustedes por el aprendizaje porque no solo me llevo aprendizaje a nivel profesional, sino también a nivel personal. Me voy enamorada de estas dos mujeres que tengo a mi lado, que me compartieron sus historias de vida y siento que eso para mí ha sido un privilegio", expresó con la voz entrecortada Magdyel Ugaz.

La también actriz peruana recordó cómo fueron sus inicios como conductora del programa matutino y agradeció a sus compañeras por todo el apoyo.

"Recuerdo los primeros programas en los que yo sentía que no podía ni presentar una nota, donde me sentía recontra perdida en el espacio y ustedes me alentaban a que yo lo podía hacer", agregó Magdyel Ugaz.

Finalmente, Magdyel Ugaz reveló que su salida del programa se debe a que quiere seguir desarrollando su carrera como actriz.

"Me voy triste, pero me voy porque quiero seguir dándole prioridad a lo que es mi pasión que es la actuación, a querer seguir estudiando, seguir preparándome, pero me voy bien triste. Gracias al público por acompañarme, por acompañar mis locuras y mis pérdidas acá, por darme tanto amor", sostuvo Ugaz.