Tras las manifestaciones en Colombia por la reforma tributaria, los cantantes Maluma y J Balvin recurrieron a sus redes sociales para expresar su desacuerdo por las protestas violentas en su país natal.

“Esta vez utilizo mis redes sociales para hablar sobre el tema que está pasando en mi país Colombia. Me duele mucho aunque yo no esté allá. De alguna manera directa, afecta a mi familia y a mí”, expresó Maluma a través de un video publicado en Instagram.

“Sobre la reforma tributaria, yo no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, me parece una cagad*, en todo sentido de la palabra, lo que los vándalos hicieron ayer. Esa no es la forma. Yo creo que hay maneras de protestar y una de ellas, es hacerlo de manera pacífica. Lo único que estamos haciendo ahí es poner el dedo en la herida”, añadió.

J Balvin también se pronunció al respecto y pidió a los colombianos a manifestarse de manera pacífica en medio de la pandemia del COVID-19.

“Yo digo no a la reforma tributaria, pero no al vandalismo de los que se aprovechan de la situación para hacer daño, robar a personas o destruir como excusa de la marcha. Hoy la prioridad debe ser la salud de todos, estamos en pandemia, necesitamos salvar vidas”, sentenció el intérprete de la canción “Amarillo”.

Miles de colombianos salieron a las calles del país con arengas, bailes y música para rechazar el proyecto de reforma fiscal presentado por el Gobierno del presidente Iván Duque, en una jornada multitudinaria que avanza de manera pacífica, con excepción de Cali y Bogotá, donde han ocurrido desórdenes y saqueos.

