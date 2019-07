Mamá de George Forsyth se pronuncia sobre la denuncia de Vanessa Terkes contra su hijo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

María Verónica Sommer, madre de George Forsyth, rompió su silencio cuando le preguntaron sobre la denuncia que presentó la actriz Vanessa Terkes contra su hijo por el presunto delito de violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico.

"Somos gente y de esas cosas no se habla en público, se hace calladamente y se hacen normalmente, de eso no hablo. Hay cosas en la vida que dan palo y palo, pero uno tiene que seguir adelante. Pero cosas personales no hablo", expresó la progenitora del alcalde de La Victoria a Domingo Al Día.

Asimismo, aseguró que vive con miedo de que le pase algo a George Forsyth, quien recibió amenazas por las mafias de La Victoria. Sin embargo, confía en que a las personas buenas "no le pueden hacer daño".

"Vivo con eso todos los días y le ruego a Dios que nada le pase. Tengo mucha fe a una persona que hace bien, no le pueden hacer daño. No entiendo. Me cuesta entenderlo. Es una angustia que vivimos los padres todos los días, pero vamos para adelante", manifestó.